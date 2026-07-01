モバイルSuicaで障害、チャージやグリーン券購入など停止

東日本旅客鉄道（JR東日本）の「モバイルSuica」サービスで7月1日朝、ログインやチャージなどがしづらくなる障害が発生。同社は同日9時40分頃から、一部サービスの停止を伴う臨時メンテナンスに入っている。

臨時メンテナンス中に利用できないサービスと応急的な対処法は以下のとおり。

●臨時メンテナンス中に利用できないサービスと応急対処法 ■停止中のサービス ・アプリからのチャージ

・Suicaグリーン券の購入

・定期券の購入

・定期券の払いもどし

・おトクなきっぷの購入

・機種変更／再発行／退会 ■応急対処法 チャージ ・コンビニや駅設置のチャージ機で、現金によるチャージが可能 おトクなきっぷの購入 ・紙の切符版が販売されている商品は、券売機で紙の切符として購入可能（一部IC版と価格や効力等が異なる場合あり）

チャージ済みの残高や購入済みの定期券等については、通常通り使用可能。

7月1日10時現在、JR東日本は障害の原因と臨時メンテナンスの終了時刻を明らかにしていない。