ASUS、2.5スロット設計の「ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition」発売　小型でも高冷却を実現

ASUS JAPANは7月2日、クリエイター向けブランドProArtから、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したビデオカード「ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition」を発表した。発売日は7月3日で、価格は790,800円。
この新製品は、SFF対応の2.5スロット設計を採用しながら、デュアルファン構成で冷却性能を高めた点が大きな特徴だ。サイズを抑えつつも、GPUの熱を効率よく処理する大型ヴェイパーチャンバーと、GPUとサーマルモジュールの隙間を埋めて熱伝導性を高める相変化GPUサーマルパッドを備え、重負荷時でも安定動作を狙う設計となる。
さらに、USB Type-Cポートを搭載し、USB-C接続で映像信号を受けられるモニターとの連携を想定している点も見逃せない。冷却ファンにはAxial-techアップグレードを施し、デュアルボールベアリング採用により長寿命と高い送風性能を両立する。クリエイター向けワークステーションを省スペースで組みたいユーザーに向くモデルだ。
製品サイズはおよそ幅304×奥行50×高さ140mmとなり、2.5スロット厚ながら設置性を意識した外形だ。
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