ROG20周年記念の限定モデル登場　65,000dpiマウスと24K金メッキキーボードを投入

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の20周年を記念した限定モデルとして、ゲーミングキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20」とゲーミングマウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20」を6月26日に発表した。販売開始は7月3日で、いずれもROGのアニバーサリーを象徴するブラック×ゴールドの特別デザインと、24Kゴールドメッキの意匠を備えるプレミアムな製品だ。

Azoth Extreme Edition 20は、半透明ブラックキーキャップや24Kゴールドメッキのネームプレートを採用し、見た目の特別感を高めたメカニカルキーボードだ。カーボンファイバー製ポジショニングプレート、PORON制振フォーム、調整可能なガスケットマウントを組み合わせ、打鍵時の振動を抑えて快適な入力感を狙う。ROG NX Snow Edition 20メカニカルスイッチは高透明度PC素材のハウジングでRGB発光を引き立て、安定したキー入力とクリアな打鍵音を両立する構成だ。価格は109,800円。

Harpe II Extreme Edition 20は、最大65,000dpiのROG AimPoint Pro 65Kセンサーを搭載した軽快なワイヤレスマウスだ。ROG光学マイクロスイッチによるシャープなクリック感と、1億回の高耐久クリック寿命をうたう。さらにROG SpeedNova 8Kワイヤレス技術により、最大8KHzのポーリングレートに対応し、2.4GHzワイヤレスでも有線でも高精度な追従性を確保するという。価格は49,800円。