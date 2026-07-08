16インチOLEDで約5.4万円、ASUS「ZenScreen OLED MQ16FC」7月10日発売

ASUS JAPANは7月8日、ポータブルモニターブランド「ZenScreen」から、16インチの16:10 OLEDパネルを搭載した「ZenScreen OLED MQ16FC」を7月10日から全国の家電量販店およびECサイトで順次発売すると発表した。価格は53,820円。
ZenScreen OLED MQ16FCの最大の特徴は、16:10比率のWUXGA（1920×1200）OLEDパネルを採用し、95% DCI-P3の広色域とΔE＜2の高い色精度を実現している点だ。文書作成だけでなく、写真や映像の色確認にも使いやすい表示性能を備えるという。
応答速度は1ms（GTG）で、スクロールや動画再生も滑らかに表示する設計だ。コントラスト比は100,000:1、HDR時は最大100,000,000:1となり、OLEDらしい深い黒と鮮やかな階調表現を生かす。さらにTÜV Rheinland認証のフリッカーフリーとブルーライト軽減機能に対応し、長時間作業時の目の負担を抑える構成だ。
接続面ではUSB Type-C（フル機能）ポートを2基搭載し、最大65Wの双方向給電、いわゆるパススルー充電に対応する。ノートPCからモニターへ給電しながら、環境によってはモニター経由でノートPCへ給電する使い方も可能だ。DisplayWidget Centerソフトウェアによる自動回転検知も備え、縦置きと横置きを切り替えながら使える柔軟性も持つ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります