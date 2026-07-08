16インチOLEDで約5.4万円、ASUS「ZenScreen OLED MQ16FC」7月10日発売

ASUS JAPANは7月8日、ポータブルモニターブランド「ZenScreen」から、16インチの16:10 OLEDパネルを搭載した「ZenScreen OLED MQ16FC」を7月10日から全国の家電量販店およびECサイトで順次発売すると発表した。価格は53,820円。

ZenScreen OLED MQ16FCの最大の特徴は、16:10比率のWUXGA（1920×1200）OLEDパネルを採用し、95% DCI-P3の広色域とΔE＜2の高い色精度を実現している点だ。文書作成だけでなく、写真や映像の色確認にも使いやすい表示性能を備えるという。

応答速度は1ms（GTG）で、スクロールや動画再生も滑らかに表示する設計だ。コントラスト比は100,000:1、HDR時は最大100,000,000:1となり、OLEDらしい深い黒と鮮やかな階調表現を生かす。さらにTÜV Rheinland認証のフリッカーフリーとブルーライト軽減機能に対応し、長時間作業時の目の負担を抑える構成だ。

接続面ではUSB Type-C（フル機能）ポートを2基搭載し、最大65Wの双方向給電、いわゆるパススルー充電に対応する。ノートPCからモニターへ給電しながら、環境によってはモニター経由でノートPCへ給電する使い方も可能だ。DisplayWidget Centerソフトウェアによる自動回転検知も備え、縦置きと横置きを切り替えながら使える柔軟性も持つ。