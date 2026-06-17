金沢駅はこれがあるから帰るのが少しだけ名残惜しくなる！ プレミアムな新・息抜きスポット「抹茶ブランド MATCHAMON」

金沢駅の待ち時間に、ふっと肩の力が抜ける抹茶の一杯が加わりました。

新幹線までの30分、ホテルへ向かう前のひと息、お土産を選び終えたあとの小さな空白。金沢駅では、そんな空白が、ただの待ち時間ではなく、旅の記憶に残るひと場面へ変わります。「MATCHAMON 金沢あんと店」は、お土産探しや乗り換えの合間に、あなたの旅路に彩りを添えてくれる場所。金沢旅の新定番です！

金沢の新定番「MATCHAMON」

石川県金沢駅直結の「金沢百番街あんと」内に、グローバル抹茶ブランド「MATCHAMON（マッチャモン）金沢あんと店」がオープンしました。株式会社Matcha Frontierが展開する日本発グローバル抹茶ブランドのフランチャイズ店舗として、京都、浅草に続く国内3店舗目となります。

金沢の新定番「MATCHAMON」

この店で印象的なのが、ドリンクを受け取るまでの時間です。注文をすると、スタッフが茶筅（ちゃせん）を使って一杯ずつ抹茶を点ててくれます。サラサラと細かな音を立てながら、鮮やかな緑がふわりと泡立っていくその様子は、駅のざわめきの中なのに、少しだけ時間の流れがゆるむように感じられます。

定番メニューの「抹茶ラテ」は、濃厚な抹茶の旨みと香りに、ミルクのまろやかさが重なる一杯。朝の目覚めにも、旅の締めくくりにも合う味わいの人気メニューです。ほかにも、抹茶本来のすっきりとした輪郭を楽しめる「抹茶ウォーター」、炭酸の爽快感が心地よい「抹茶トニック」、いちごの甘酸っぱさと抹茶のほろ苦さを合わせた「ストロベリー抹茶ラテ」などが用意されています。

営業時間は8:30から20:00まで。朝の出発前に立ち寄ることも、新幹線の待ち時間にサッと一杯楽しむこともできます。スタンドタイプの店舗なので、移動の合間にも利用しやすいのがうれしいところです。店頭ではギフト用の抹茶缶も販売されており、金沢旅のお土産として持ち帰るのにも向いています。

駅で過ごす時間はどうしても慌ただしくなりがちです。けれど、目の前で点てられる抹茶を待つ数分があるだけで、旅の印象が少しだけやわらかくなります。金沢駅を通るなら、乗り換えの合間に一度立ち寄ってみるのもおすすめです。いつもの移動時間が、思いがけず小さなご褒美の時間に変わるかもしれませんよ。

MATCHAMON 金沢あんと店

開業日：2026年4月23日（木）

所在地：石川県金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと内

営業時間：8:30～20:00

定休日：施設基準に準ずる