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Googleの新スマートスピーカーはGemini搭載で超賢くて別物に進化！ 複数の指示が出せて驚いた！

2026年06月27日 12時00分更新

文● 山本 敦　編集●ASCII

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　グーグルが最新世代の「Google Home スピーカー」を6月25日に発売しました。音声アシスタントはスマートホーム向けに最適化した「Gemini」を搭載。音質もアップして1万6800円で登場した新製品をレポートします。

Geminiを搭載した新しいGoogle Homeスピーカーをレポートします

Gemini搭載で確かに賢くなった！
一度の会話で複数の指示が可能に

　グーグルの音声アシスタントを搭載するホーム用スピーカーは、2020年に発売した「Google Nest Audio」から約6年ぶりのアップデートです。スマートディスプレーの「Nest Hub」は、2021年の「Google Nest Hub（第2世代）」から新製品が発売されていません。

　Pixelシリーズのワイヤレスイヤホンを除けば、筆者も本当に久しぶりに「グーグルのオーディオ」に触れる懐かしさがあります。

　スピーカーはデザインが大きく変わりました。球体の本体に、編み目の細かなネットをかけたようなルックスです。ネットの部分には、リサイクル素材を使用した3Dニット構造を採用しています。カラバリはPorcelainとHazelの2色展開。

　本体には遠距離からの音声を拾う複数のマイクと、音声入力操作に対する処理中のステータス（待機・思考・応答など）を視覚的に表せるよう、底部にはさまざまな色に光るライトブレードを搭載しています。本体の天面をタップすると音楽の再生・一時停止、左右側のタップでボリュームのアップダウンなどの操作ができます。

　従来と同じウェイクワードである「OK グーグル」と話しかけると、速やかにGeminiが起動します。

　今回、Google HomeスピーカーにはGemini 3.1世代のモデルが投入されています。グーグルの製品開発者によると「Geminiベースの会話力」は文脈を含んだ複雑な質問や要求を正確に処理できることがひとつの特徴だといいます。

スピーカーのセットアップ、細かな機能の設定と操作は「Google Home」アプリから行ないます

　たとえば、「次のヤクルトスワローズの試合の天気はどう？」と聞くだけで、AIが背後で「次の試合の日時」「試合が行なわれる都市」「その時間の現地の天気」を自動的に推論して、「明日の西宮市（対 阪神タイガース戦）の天気は曇りのち雨で、午後は降水確率が高くなっています。観戦に行かれるのであれば、雨具の用意をおすすめします」と、具体的なアドバイスを返してくれます。

　またGeminiのおかげで、一度の会話で複数の指示を処理できるようになりました。従来は「電気を消して」→完了を待つ→「音楽をかけて」と、Googleアシスタントに1つずつコマンドを送る必要がありました。新しいGeminiでは「10分のタイマーをセットして、リラックスできる音楽をかけて」といった連続する指示を、一息の会話の中でまとめて理解し、実行できるようになっています。前準備として、Google Homeアプリから「続けて会話」の設定をオンにします。

「続けて会話」の設定をオンにすると、都度ウェイクワードを話しかけてGeminiをおこさなくても、連続する会話を聞き取ってくれます

ただしレスポンスが速くなったわけではない
むしろ少し考え込んで遅くなる場合も

　ただ、音声アシスタントとしての応答レスポンス自体が、以前のGoogle Homeデバイスからものすごく高速化しているわけではありません。筆者は第2世代のNest Hubを発売以来ずっとリビングルームで使っていますが、アラームやタイマーのセットは、むしろGeminiになって少し考え込む間合いが発声することもあります。

　そして、Geminiからの回答がディスプレーにテキストで表示されるわけではないため、「音声のみ」で返ってくる長めの答えを「しっかりと聞く」必要があるところは、スマートディスプレイの体験と比べると少し手間に感じるかもしれません。

　また、新しいAIに移行したばかりなので仕方がない部分もあると思いますが、たとえばアラームの設定をお願いすると「午前8時30分にウェイク・アップのアラームをセットしました」といった具合に、少し変な英語混じりの日本語が返ってきたり、反対に英語での回答を求めたときに、日本語っぽい発音の英語を棒読みにして返すこともあり、挙動はまだ少し不安定な印象を受けます。

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