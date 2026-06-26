サイコム、Noctuaで統一した静音PC「Silent Master Noctua Edition」を発売

サイコムは、静音PC「Silent Master」シリーズの特別モデルとして、Noctua製パーツを冷却機構の中心に据えた「Silent Master Noctua Edition Z890i」と「Silent Master Noctua Edition X870A」を6月26日より販売開始する。初回受注分100台には、Noctuaオリジナル大型デスクマット「NP-DM3（90×40cm）」が付属する特典も用意する。
Silent Master Noctua Editionは、水冷CPUクーラー、ケース、ビデオカードの冷却機能をNoctuaブランドで統一したハイパフォーマンスPCだ。Noctua初の水冷CPUクーラー「NL-LC1-36」を標準装備し、防音材とチューンド・マス・ダンパーをポンプ部に組み込むことで騒音を抑える設計とする。さらに、Asetekのプレミアムモデル「Emma V2」をベースにNoctuaがカスタマイズした水冷ユニットに、フラッグシップファン「NF-A12x25 G2 PWM」を3基搭載する構成だ。
ビデオカードは、長尾製作所の専用ファンカバーにNoctuaファンを組み込んだ「Silent Master Graphics RTX 5070Ti 16GB」を標準採用する。オプションでは「ASUS GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition」も選択可能だ。ケースはAntecとNoctuaのコラボモデル「Antec Flux Pro Noctua Edition」で、合計6基のNoctuaプレミアム吸排気ファンにより、強力なエアフローと静音性の両立を狙う。従来シリーズでは選びにくかったNVIDIA GeForce RTX 5090級のフラッグシップビデオカードにも対応可能になる点が特徴だ。
Z890iはIntel Core Ultra 7 270K Plus搭載モデルが600,550円から、X870AはAMD Ryzen 7 9800X3D搭載モデルが614,420円からとなる。どちらもメモリは32GB DDR5-5600、SSDはCrucial P510 1TB、電源は1000Wの80PLUS Gold対応品、OSはWindows 11 Home 64bit DSP版を採用する。
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