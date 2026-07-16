サイコム、新設計ゲーミングPC「G-Master Spear 2」発売　Intel・AMDの3モデル展開

サイコムは7月16日、ゲーミングPCの主力モデル「G-Master Spear」シリーズを再設計した第2世代モデル「G-Master Spear 2」を販売開始すると発表した。発売するのは「G-Master Spear 2 Z890i」「G-Master Spear 2 B760i D4」「G-Master Spear 2 X870A」の3機種で、価格はそれぞれ411,140円、355,400円、371,710円からとなる。購入はサイコムの製品サイトからのBTO注文で受け付ける。
G-Master Spear 2は、2011年から続く「G-Master Spear」の設計思想を継承しつつ、外観、冷却性能、静音性、清掃性、カスタマイズ性を再構築したモデルだ。ケースにはFractal Designのミドルタワー筐体「Epoch」をベースにしたサイコムオリジナル仕様の「Fractal Design Epoch S」を採用し、前面3基の高性能ファンによるエアフローを確保する。ケースカラーはBlackとWhiteの2色を用意し、フロントファンフィルターも付属する。
ラインアップは、Intel Core Ultra搭載のZ890i、Intel Core第14世代とDDR4メモリを組み合わせたB760i D4、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のX870Aという3構成だ。用途と予算に応じて選びやすく、FPS向けの高フレームレート重視、AAAタイトル向けの4K高画質重視、配信・録画向け、静音重視など、プレイスタイルに合わせた構成提案にも対応する。標準構成はいずれもGeForce RTX 5060 Ti 16GB、Windows 11 Homeを採用し、メモリは32GB、ストレージは1TB SSDを搭載する。
各モデルの標準仕様は、Z890iがIntel Core Ultra 7 270K Plus、B760i D4がIntel Core i7-14700、X870AがAMD Ryzen 7 9700Xとなる。標準電源は850Wの80PLUS Gold認証ATX3.1対応品だ。
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