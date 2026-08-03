STREET FIGHTER 6を無料で学べる！ プロ選手による対戦コーチングを8月開催

サイコムは8月3日、eSportsチーム「@Sycom」所属のおらりん選手とざぶとん選手が、ヒューマンアカデミーが運営する総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジの特別企画「STREET FIGHTER 6 LEVEL UP ACADEMY」にゲスト講師として登場すると発表した。開催日は8月22日と8月23日で、会場は総合学園ヒューマンアカデミーの神戸三宮校と福岡校だ。参加費は無料で、初心者からランクアップを目指す経験者まで幅広く参加できる内容だ。

第一部では、通常技の役割、差し合い、対空、牽制、ゲージ管理といった基礎から実戦で重要な知識を学ぶセミナーを実施する。続く第二部では、ゲスト講師との対戦を通じてプレイ内容へのアドバイスを受けられる対戦コーチングを行う。定員を超えた場合は抽選となり、持ち物は特に不要だが、デバイスを持参する場合は各自で用意する必要がある。

おらりん選手は8月22日に総合学園ヒューマンアカデミー神戸三宮校で登壇し、使用キャラはケンと舞、JESU公認プロライセンスを持ち、MR2400overやMR1位の実績を持つプレイヤーだ。ざぶとん選手は8月23日に福岡校で登壇し、ディージェイを使用し、JESU公認プロライセンスのほか、国内外大会での優勝実績やAct.10でディージェイMR世界1位を記録した実力者だ。参加申し込みや詳細は総合学園ヒューマンアカデミーの公式サイトで案内される。

今回の企画は、eスポーツに関心を持つ学習者へ向けて、プロの視点から『STREET FIGHTER 6』の立ち回りを学べる点が大きな魅力だ。運営元のヒューマンアカデミーは専門教育の場として実践的な学びを提供し、サイコムは高性能PCメーカーとしてeSports活動を支えている。両社の取り組みが重なり、競技シーンの裾野を広げる機会になる。