ソフマップ池袋店「池袋大感謝祭」開催 ゲーミングPCや中古iPhoneを特価販売
ソフマップは6月26日から7月5日まで、ソフマップ池袋店で「池袋大感謝祭」を開催している。ゲーミングPCやゲーミングデバイス、中古商品を数量限定の特別価格でそろえるセールで、人気構成のデスクトップPCや中古iPhoneなどをお得に選べる内容だ。
目玉の一つは、STORMのRTX 5060搭載ゲーミングデスクトップPC「SL-144FBR5632G1WH」だ。限定5台で169,800円となる。さらに、OZgamingのRTX 5070搭載ゲーミングデスクトップPC「P30-7800X3D-5070-1T-B650」も限定10台、299,800円で販売する。
今回の池袋大感謝祭では、新品のゲーミング関連商品だけでなく、中古ゲーミングPCや中古iPhoneなどの掘り出し物も多数そろう。中古品は在庫や状態によって選択肢が変わるため、実際に店頭で確認しながら比較検討できる点が魅力だ。数量限定の特価品は早期終了の可能性があるため、狙いの商品がある場合は早めの来店が有利だ。
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