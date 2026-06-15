【仙台・7/4限定】浴衣で行きたい夜の水族館。ホタルの光に会える2時間半

花火大会ほど混まない。でも、夏らしい夜は欲しい。そんな日に、浴衣の袖を揺らして歩く夜の水族館はどうでしょう？

水族館でホタルを見る特別な夜

2026年7月4日（土）に行われる、仙台うみの杜水族館で一夜限りのナイトイベント「ホタルナイト水族館」。閉館後の館内は照明を落とし、昼間とは違う静けさに包まれます。忙しい毎日で少し固くなった気持ちも、暗がりに浮かぶ淡い光を見ているうちに、ふっとほどけていきそうな、一夜限りのイベントです。

館内では、本物のホタルを間近で見られます。担当飼育員の解説もあり、光る理由や育つ環境を知ってから見ると、小さな点滅が少し違って見えてくるはず。1階「広瀬川 海のみなもと 山･里･川」エリアには、河原を舞うホタルを思わせるライトアップが登場します。色とりどりの灯りや柔らかなボールライトが水辺の空気を変え、そこに本物のホタルの光が重なります。大きな音も派手な演出もありません。だからこそ、ひとつひとつの瞬きが胸に残ります。

特別展示「ホタルの杜」は6月12日から7月12日まで開催中です。展示されるのは、スタッフが1年かけて育てた約50匹のゲンジボタルとヘイケボタル。真っ暗な空間で光る姿を見ていると、派手な演出より、手をかけて守ってきた時間のほうが胸に残ります。さらに、鹿児島県さつま町の復興への願いを込めた「竹ホタル」も展示。館内では、自分だけの竹ホタルを作れるワークショップも行われます。

浴衣姿なら、ちょっぴりうれしい小さなお土産もプレゼント

浴衣や甚平で行くと、数量限定で水ヨーヨーがもらえます。大げさな特典ではありません。でも、手にぶら下げて歩くと、急に夏祭りの帰り道みたいな気分になる。下駄の音が館内に小さく響く夜の仙台水族館は、遠出をしなくても出会える小さな旅です。

ホタルナイト水族館

●開催日時：2026年7月4日（土）18:00～20:30（最終入館19:30）

●開催場所：仙台うみの杜水族館（宮城県仙台市宮城野区中野4丁目6番地）

●前売り券：大人2,200円、シニア1,600円、中高生1,500円、小学生1,000円、幼児600円 当日券：各前売り料金に200円追加（幼児のみ100円追加）

年間パスポートで入館可能。通常営業チケットでの再入場はできません。