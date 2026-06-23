無料なのにウナギも台湾かき氷も！情シス交流会を開催

アスキー編集部は6月25日、情シス担当者向けの交流イベントを開催します。会場は東京・文京区の編集部のスタジオで、参加費は無料です。
■情シス向け交流イベントを開催
イベントのテーマは「セキュリティの理想と現実」。企業の情報システム担当者が抱えるセキュリティ課題について、実例や現場の課題感を共有しながら意見交換を行います。
ランサムウェア対策や不正アクセス、情報漏えい対策など、情シス担当者にとって関心の高いテーマを扱う予定です。
当日はトークセッションに加え、参加者同士の交流を目的とした懇親企画も実施。軽食やデザートを楽しみながら情報交換ができます。また、プレゼント企画も予定しています。
参加対象は企業の情報システム担当者。ベンダー企業の関係者も参加予定です。
■ウナギや台湾かき氷も楽しめる
当日はセキュリティに関する情報交換や交流だけでなく、フードやデザートも用意します。
参加費無料のイベントながら、食事にもこだわっているのが特徴。抽選で楽しめる企画として、「ウナギ」や「台湾かき氷」を用意する予定です。
このほかにも、初夏にぴったりのメニューを中心としたケータリングを提供。学びや交流に加え、“おいしい時間”も提供するイベントとなっています。
一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00
二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00
三次締め切り：6/18(木)12:00
最終締め切り：6/24(水) 23:59
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.6」
テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会
日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日はさまざまなケータリングをご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております
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