無料なのにウナギも台湾かき氷も！情シス交流会を開催

アスキー編集部は6月25日、情シス担当者向けの交流イベントを開催します。会場は東京・文京区の編集部のスタジオで、参加費は無料です。

■情シス向け交流イベントを開催

イベントのテーマは「セキュリティの理想と現実」。企業の情報システム担当者が抱えるセキュリティ課題について、実例や現場の課題感を共有しながら意見交換を行います。

ランサムウェア対策や不正アクセス、情報漏えい対策など、情シス担当者にとって関心の高いテーマを扱う予定です。

当日はトークセッションに加え、参加者同士の交流を目的とした懇親企画も実施。軽食やデザートを楽しみながら情報交換ができます。また、プレゼント企画も予定しています。

参加対象は企業の情報システム担当者。ベンダー企業の関係者も参加予定です。

■ウナギや台湾かき氷も楽しめる

当日はセキュリティに関する情報交換や交流だけでなく、フードやデザートも用意します。

参加費無料のイベントながら、食事にもこだわっているのが特徴。抽選で楽しめる企画として、「ウナギ」や「台湾かき氷」を用意する予定です。

このほかにも、初夏にぴったりのメニューを中心としたケータリングを提供。学びや交流に加え、“おいしい時間”も提供するイベントとなっています。