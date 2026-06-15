無料で50本の北海道の夏をお持ち帰り！ さっぽろ羊ヶ丘展望台「ラベンダー刈り取り体験」

北海道の夏を、束ねてそのまま家に持ち帰る方法があります。

旅行から戻ったあと、引き出しを開けるたびにあの旅の風がふわっと香ったら、それだけで毎日がちょっとウキウキしたものになると思いませんか？ きれいな風景を写真に収めて毎日眺めるのも素敵ですが、今年は自分の手でハサミを握り、お気に入りの一枝を切り取ってみてください。初夏の風が通り抜ける札幌のあの丘で、五感のすべてを刺激する特別な体験が待ってます。

参加無料のラベンダー刈り取り体験

さっぽろ羊ヶ丘展望台で、2026年6月26日から7月12日まで、初夏の恒例行事「ラベンダー刈り取り体験」を開催します。

広さ1,200平方メートルに及ぶ広大な畑には、鮮やかな紫色が目に鮮烈な「濃紫早咲」や、甘く豊かな香りを放つ「オカムラサキ」など、約1,000株が咲き誇ります。

時間は10時から15時まで。参加費は無料ですが、別途展望台への入場料が必要です。ハサミや袋などの必要な道具はすべて現地に揃っているため、誰でも手ぶらで気軽に立ち寄れます。

お一人様50本まで収穫して持ち帰れるので、自宅の部屋に吊るしてドライフラワーにしたり、枕元に置くポプリを作ったりして、北国の余韻を長く楽しんでください。

SNS写真投稿企画やキッチンカーも！

期間中は「#羊ヶ丘ラベンダー」を付けてSNSに写真を投稿すると、先着30名様に素敵なラベンダーポプリを差し上げます。さらに、子供たちが元気に走り回れるストライダーの無料体験エリアや可愛いフォトスポットが登場し、週末にはキッチンカーで美味しいグルメも味わえます。

自分の手で刈り取った瞬間のあの瑞々しい香りは、旅を終えて帰宅したあとも、日常に札幌の空気を含ませてくれるお守りになります。今の季節の札幌でしか出会えない鮮烈な紫色の丘へ、夏の香りを探しに行きませんか。

ラベンダー刈り取り体験2026

●開催期間：2026年6月26日(金)～7月12日(日)

●開催時間：10:00～15:00 (最終受付14:45)

※天候や開花状況により日程が変更となる場合があります

※雨天・荒天時は中止する場合があります

●体験内容：

・お一人様50本まで刈り取り可能

・ハサミや袋などの道具はすべて会場でご用意

・動きやすい服装でご来場ください

●料金：無料（入場料が別途かかります。）