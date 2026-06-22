GIGABYTE、神鷹凛モデルのB850マザーボード発売　Wi-Fi 7・PCIe 5.0対応

GIGABYTEは6月26日から、AMD B850チップセット搭載のATXマザーボード新製品「B850 AORUS ELITE-P ICE」を国内正規代理店経由で販売開始する。価格はオープンプライスで、40,800円前後の見込み。白を基調に「神鷹凛」専用装飾を施したAORUS仕様モデルとして、ゲーミングPCの見た目と拡張性を両立する製品だ。

B850 AORUS ELITE-P ICEは、16+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用し、VRM用大型ヒートシンクと一体型M.2 Thermal Guard Ext.を備える。PCIe x16スロットはEZ-Latch Plusによりボタン式で固定解除でき、M.2コネクタもネジ不要設計のため、組み込み作業を簡略化しやすい構成だ。さらにDDR5 EXPOとXMPに対応し、リアに2基のUSB 3.2 Gen.2 Type-C、フロントにUSB 3.2 Gen.2x2 Type-Cを搭載するなど、周辺機器の接続性も強化している。

ストレージ面では、PCIe 5.0対応スロット1基とPCIe 4.0対応スロット3基のM.2構成を採用し、全スロットにヒートシンクを備える。PCIe x16 UDスロット・アーマー、Realtek 5GbE有線LAN、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4、EZ-Plugによるアンテナのワンタッチ着脱、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6も搭載する。加えて、ヒートシンク、基板、Wi-Fiアンテナまで白で統一した外観に、神鷹凛専用装飾を組み合わせた点が大きな特徴だ。

購入者向け特典も用意する。B850 AORUS ELITE-P ICEには神鷹凛ぬいぐるみが5種類のうち1種類ランダムで同梱されるほか、6月26日から9月27日までの購入分を対象に、AORUSメンバーサイトで製品登録とレシートのアップロードを行うことで応募できるキャンペーンも実施する。対象は神鷹凛マザーボードのB850 AORUS ELITE-P ICEとB850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P、ならびに日本正規販売流通品のGIGABYTE製電源ユニット全製品だ。マザーボード購入者には神鷹凛特製マウスパッドを進呈し、電源ユニットを合わせて購入した場合は神鷹凛特製フィギュアも追加で進呈するという。応募期限は9月30日まで。

販売は国内正規代理店を通じて行われる。キャンペーンは日本向け製品のみが対象で、並行輸入品、中古品、オークション購入品は対象外だ。製品の詳細情報とキャンペーンページはGIGABYTE公式サイトおよびAORUSの特設ページで確認できる。保証は3年で、CPUソケットピン折れ無償修理保証の対象でもある。