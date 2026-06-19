27インチ4Kで160Hz駆動、GIGABYTE「GS27U」がTSUKUMO限定販売

GIGABYTEは、ゲーミングディスプレイ「GIGABYTE GS27U」を6月19日より販売開始する。国内正規代理店を通じ、TSUKUMO限定で取り扱われ、価格は45,280円だ。27インチのUHD表示と最大160Hz駆動、HDMI 2.1対応を備え、PCゲームだけでなく新世代ゲーム機にも使いやすい製品となる。

GS27Uは、27インチSuperSpeed IPSパネルを採用し、3840×2160ドットの4K表示と1ms（MPRT）の応答時間、最大160Hzのリフレッシュレートに対応するという。約10億7000万色の表示とDCI-P3 95%カバーにより、鮮やかな発色と滑らかな描画を両立する設計だ。さらにVESA DisplayHDR 400認証を取得し、明暗差のある映像でも自然でリアルな見え方を目指すモデルとなっている。

接続面ではHDMI 2.1入力を2ポート、DisplayPort 1.4を備え、4K@120Hz出力にも対応するという。プレミアムゲーミングPCに加え、家庭用ゲーム機でも性能を引き出しやすい点が特徴だ。映像のかたつきやティアリングを抑えるAdaptive-Sync技術もサポートし、動きの速いゲームや動画再生を快適にする。

ゲーム支援機能も充実しており、OSDサイドキックによるソフトウェア制御、暗部を見やすくするブラックイコライザー、FPSでの視認性向上を助けるエイムスタビライザー、カウントダウン式のゲームタイマー、照準線を表示するクロスヘア、複数映像の同時表示に対応するPiP/PbPを搭載する。