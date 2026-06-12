遠出しなくても、「夏」はここにある。新潟市内を流れる信濃川の水辺が特別なアウトドアラウンジに！

新潟市の中心を流れる信濃川。そのほとりにある「やすらぎ堤（万代側）」が、夏のあいだだけ、ちょっと特別なアウトドアラウンジに変わるのをご存じですか？

新潟の夏の楽しみ方として注目したいのが、「ミズベリング水辺アウトドアラウンジ at やすらぎ堤2026」です。今回は、信濃川沿いで楽しめる水辺アウトドアの魅力をご紹介します。

信濃川のほとりで楽しむアウトドアラウンジ

新潟市中央区の信濃川「やすらぎ堤」にて、2026年6月13日（土）から9月23日（水・祝）まで、「ミズベリング水辺アウトドアラウンジ at やすらぎ堤2026」が開催されます。

このイベントは、毎年夏季限定で開かれている人気のオープンイベント。新潟発祥のアウトドアブランド「Snow Peak（スノーピーク）」がプロデュースし、「アウトドア」と「健康」をテーマに、日常のすぐそばで自然を楽しめる空間をつくり出しています。

会場となるのは、萬代橋から八千代橋の間にある信濃川右岸エリア。新潟市のまちなかにありながら、水辺の開放感をたっぷり感じられる場所です。「Outdoor Lounge」と名付けられた会場には、期間中、新潟市内の人気店などが出店します。ロティサリーチキンやピザなどの屋外で豪快に食べたくなるグルメのほか、道具を用意しなくても楽しめる「手ぶらでBBQ」も体験できちゃいます。

多彩な飲食店＆ビアガーデン、手ぶらで楽しめるアウトドア体験

期間中は、信濃川を眺めながら過ごせるテラス席とともに、ビアガーデンやスイーツ店、BBQガーデンなど複数の店舗が川沿いに並びます。肉料理や生ビール、クラフトビールなどの冷たいお酒はもちろん、子供も楽しめるメニューやスイーツも用意されていますよ。

また、事前予約が必要となりますが、スノーピークのプロデュースならではの、初心者でも気軽にアウトドアを楽しめるレンタルプランも用意されています。

プチキャンプ体験プランでは、設営不要のテントやタープ、テーブル、バーベキュー用のガスバーナー一式をレンタルできます。好きな食材を持ち込めば、信濃川沿いで手軽にBBQを楽しめます。4時間制のため、食後も自然の中でゆっくり過ごせる、まさにキャンプのワンシーンのような時間を楽しむことが出来ます。

焚火体験プラン、焚火ナイトラウンジでは、アウトドアの醍醐味でもある焚火を、まちなかで手ぶらで楽しむことができます。スタッフのサポートがあるので、火起こしをしたことがないという人でも安心して楽しめますよ。

買い物や仕事帰りにふらっと立ち寄れる場所なのに、川沿いに腰を下ろすと、いつもの街の音が少し遠く感じられます。夕方には空の色がゆっくり変わり、グラスを片手に川風を浴びる時間は、まちなかとは思えないほどのびやかです。

今年の夏は、新潟市のまちなかの水辺へ、アウトドア気分を味わいに出かけてみては？

ミズベリング水辺アウトドアラウンジ at やすらぎ堤2026

●期間：2026年6月13日(土)〜 9月23日(水・祝)

●時間：平日：夕方〜（店舗により異なります）

土日祝：11:00 〜 22:00（L.O. 21:30）

●会場：信濃川やすらぎ堤

●住所：新潟県新潟市中央区信濃川河畔