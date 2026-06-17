吉野家の牛たん御膳復活！ご飯増量・おかわり無料

牛丼チェーン「吉野家」は、6月18日より「牛たん・牛皿御膳」を期間限定・数量限定で発売します。
数量限定「牛たん・牛皿御膳」
ご飯増量・おかわりは無料
昨年も好評だった夏の季節メニューが復活です。牛たんと牛皿の2つのおいしさを楽しめるちょっと贅沢な御膳セット。牛たんは4切れか8切れか選べ、テイクアウトも可能です。
▲牛たん・牛皿御膳（4切）
店内税込価格1207円／テイクアウト1185円
▲牛たん・牛皿御膳（8切）
店内税込価格1757円／テイクアウト1725円
牛たんは厚切りのものを一枚一枚香ばしく焼き上げており、外は香ばしく、中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がる仕上がりとしています。厚切りならではの弾力ある食感もポイントだとか。
御膳は、吉野家おなじみの牛皿がセット。さらに、さっぱりとした味わいのねぎ塩たれ、みそ汁が付いています。
なお、ご飯増量・おかわりは無料です。テイクアウトの場合は大盛無料。ただし、テイクアウトにはみそ汁は付きません。
単品の「とろろ」追加してもおいしそう
リリースによると、単品の「とろろ」を追加するのもおすすめなんだとか。少しリッチですが、暑い夏にも食が進みそうな牛たんの御膳には惹かれます。
仕事終わりに寄って、ビールのおともに楽しむのもよさそう！
※記事中の価格は税込み
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