ゲーミングPCが10万円引きも！ マウスコンピューター夏先取りセール開催
6月8日から6月24日10時59分にかけて、マウスコンピューターが公式ECサイトにて「夏先取りセール」を開催する。今回のセールでは、ノートパソコンやデスクトップパソコンが最大10万円OFFの特別価格で提供される。
セールの目玉製品の一つは、G TUNEのデスクトップモデル「G TUNE FZ-I9G80」。このハイパフォーマンスPCは、通常価格809,800円が709,800円と大幅に値引きされる。この他にも、ノートパソコン「mouse B5-A7A01SR-A」は、COPILOT+ PCとして、329,800円が299,800円になるなど、多数の製品がラインナップされている。
ノートPC志向のユーザーには、「DAIV Z4-I7I01SR-B」が、376,800円から326,800円のセール価格で登場。グラフィックを重視したNVIDIA Studio認定PC「DAIV KM-I7G70」も、579,800円が499,800円と、高性能を手に入れる絶好の機会を提供する。数多くの選択肢が用意されており、ユーザーのニーズに応じた製品をお得に購入できる。
サマーセールは機会を逃さず、需要の高いPCを購入するチャンスを提供する。
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