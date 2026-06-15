ASRock、Intel Arc Pro B70搭載GPU「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を6月19日発売

ASRockは、Intel Arc Pro B70を搭載したワークステーション向けグラフィックスカード「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を6月19日から国内正規代理店経由で順次発売する。

同製品は、AI処理やレンダリングなど長時間にわたる高負荷作業を想定した設計だ。ブロワータイプの冷却システムと高効率なベイパーチャンバーを組み合わせ、さらにHoneywell純正PCM PTM7950を採用することで、熱抵抗の低減と高い熱伝導性を両立する。これにより、サーマルスロットリングによる性能低下を抑え、生産性を維持しやすい構成という。

主な仕様は、GPUクロックが2540MHz、メモリ速度が19Gbps、メモリ容量が32GB GDDR6、バス規格がPCI Express 5.0 x16だ。Intel XMX Enginesは256基、Compute Unitsは32基を備え、最大解像度は7680×4320に対応する。映像出力はDisplayPort 2.1を4基搭載し、電源コネクタは1基の12V-2x6ピンだ。

市場想定価格は224,800円だ。型番はB70 CT 32G、保証期間は2年間という。購入は国内正規代理店を通じた取り扱いとなる。