ファーウェイ、人気スマートバンドの新モデル「HUAWEI Band 11」 今回はGPS内蔵の「Pro」モデルを用意

ファーウェイ・ジャパンは、小型画面による軽快な着け心地とお手頃価格が魅力のスマートバンド／スマートウォッチ「HUAWEI Band」シリーズの新モデル「HUAWEI Band 11」を発表。3月13日に発売する。今回は単体でのGPS測位に対応したProモデルも用意される。アルミ合金のケースを採用した通常モデルは8580円、Proモデルは1万1880円。

HUAWEI Band 11では軽量薄型という特徴は維持しながらも、ディスプレーが従来モデルの1.47型から1.62型へと進化。表示される情報量が増えるとともに、画面輝度が最大2000ニトと明るくなったことで直射日光下でも見やすくなっている。

特に注目したいのが、久々登場のProモデル。GPS機能を持たない従来のHUAWEI Bandではジョギング・ウォーキング時のルート記録にはペアリングしたスマホの持ち歩き、そしてスマホからのワークアウト開始操作が必要だったが、HUAWEI Band 11 Proではその手間が必要なくなり、手軽＆気軽に外に出て記録を残せるようになった。もちろん通常使用で約14日間のバッテリー持ちという美点はそのまま。ヘビーユースでも約8日間利用できる。

カラバリはHUAWEI Band 11 Proはブルー／ブラック／グリーンの3色。ブルーとブラックはフルオロエラストマー、グリーンはウーブンのベルトが付属。HUAWEI Band 11はブラック／ホワイト／ベージュ／パープル／グリーンの5色でいずれもフルオロエラストマーのベルトとなっている。