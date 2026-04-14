【期間限定】『PRAGMATA』無料配布！ RTX 50シリーズ搭載PC購入で入手できるキャンペーン開始

サイコムは4月14日22時より、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したBTOパソコン購入者向けにカプコンの新作ゲーム『PRAGMATA』のゲームコードを同梱するバンドルキャンペーンを開始する。対象製品のビデオカードはGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、そして5070となる。
バンドルキャンペーンは5月12日23:59までの期間限定で行われ、ゲームコードの引換はGeForce Experienceを利用し6月9日まで可能である。対象商品の一例として、独自の水冷化を施したAMD Ryzen搭載「G-Master Hydro X870A」モデルがある。このモデルは、高性能なRyzen 7 9850X3DプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックスを搭載しており、799,990円で販売される。
さらに、インテル Core Ultraプロセッサを搭載したスタンダードゲーミングモデル「G-Master Spear Z890」および初心者向けの「G-Master Velox III Intel Edition」もラインナップされている。これらのモデルは、それぞれ価格が514,310円と327,230円で提供されている。どのモデルも『PRAGMATA』の快適なプレイを実現するための高性能仕様となっている。
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