ロジクール初の折りたたみマウス「Mobi Fold」登場、1分充電で約22時間駆動！

ロジクールは6月11日、新型ワイヤレスモバイルマウス「Mobi Fold」を発表した。一般向けモデル「MF900」と法人向けモデル「MF900B」をラインアップし、7月2日に発売予定。価格は、MF900が1万4850円、MF900Bが1万6390円。

ロジクール初の折りたたみモバイルマウス

約79gでコンパクトなので持ち運びしやすい

「Mobi Fold」最大の特徴は、ロジクール初となる「折りたたみ可能な構造」。展開時は使いやすい立体的な形状（高さ33mm）だが、折りたたむと厚さはわずか約21mmになる。重量も約79gと非常に軽量設計になっており、衣服のポケットやバッグのわずかな隙間にもすっきりと収まるため、外出先や移動中の作業が多い方に最適なマウスとなっている。

滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」を搭載。一度の操作で100行単位のスクロールが可能だ。また、左右のクリックボタンと、タッチ部に配置された「進む/戻る」ボタンは静音設計になっているため、静かなオフィスやカフェでも周囲を気にせず集中して作業できる。

折りたたみ状態から開くと自動的に電源がオンになり、逆に折りたたむとオフになる。USB-Cによる充電式で、わずか1分の充電で約22時間、フル充電すれば最長30日間使用できる。表面には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用ているほか、最大約90cmの落下テストや、5万回以上の折りたたみテストをクリアするなど、安心して日々持ち運べる耐久性も備えている。

専用ソフトウェア「Logi Options+」を使用することで、タッチスクロール部にある「進む/戻る」ボタンを自分好みにカスタマイズできる。コピーやスクリーンショットといったショートカットの割り当てはもちろん、マクロ機能「Smart Actions」を使って複雑な一連の操作をワンボタンで実行したり、マウスを動かして操作するジェスチャー機能などを設定したりと、作業効率を大幅に高めることが可能だ。

接続方式は、遅延の少ないBluetoothと、電波干渉の多い環境でも安定した接続を提供するロジクール独自の「Logi Bolt」に対応する。ただし、Logi Boltは付属していないので注意が必要だ。

また「Easy-Switch」機能により、最大3台のデバイス（PC、タブレット、スマートフォンなど）を事前にペアリングしておけば、背面のボタン1つで瞬時に接続先を切り替えることができる。

カラバリは、MF900がグラファイト、オフホワイト、ライラックの3色で、MF900Bがグラファイト1色。センサー方式は光学式で、解像度は400dpi～4000dpi。対応OSはWindows 10、11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linucxなど。