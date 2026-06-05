TP-Linkの複数製品、重要情報の平文送信の脆弱性

Japan Vulnerability Notes（JVN）は6月5日、TP-Link製のスマートドアホン付属チャイムやスマート電源タップなど複数製品に関する脆弱性情報を公開した。
脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
・重要情報の平文送信（CVE-2026-34126）
●想定される影響（一例）
・中間者攻撃（man-in-the-middle attack）やBluetoothスニッフィングによって、第三者に通信内容を傍受、改ざんされたり、初期化中にデバイスを不正に制御されたりする
修正版のファームウェアはすでに公開されており、JVNは最新版のファームウェアへアップデートするよう勧めている。
●対象製品と修正版ファームウェアのバージョン（日本向け製品のみ）
■スマートLED電球
・Tapo L535E hardware version v1.0：1.4.1 Build 251016 Rel.204554以降
■スマートWi-Fi電源タップ
・Tapo P300 hardware version v1.0：1.4.0 Build 260416 Rel.014037以降
■スマートドアホン付属チャイム
・Tapo D100C hardware version v1.0：1.3.1 Build 260421 Rel.031658以降
※ スマートドアホン「Tapo D130／D210／D235／D225／TD21／TDB21／TD25」に付属
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