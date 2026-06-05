TP-Linkの複数製品、重要情報の平文送信の脆弱性

Japan Vulnerability Notes（JVN）は6月5日、TP-Link製のスマートドアホン付属チャイムやスマート電源タップなど複数製品に関する脆弱性情報を公開した。

脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 ・重要情報の平文送信（CVE-2026-34126）

●想定される影響（一例） ・中間者攻撃（man-in-the-middle attack）やBluetoothスニッフィングによって、第三者に通信内容を傍受、改ざんされたり、初期化中にデバイスを不正に制御されたりする

修正版のファームウェアはすでに公開されており、JVNは最新版のファームウェアへアップデートするよう勧めている。