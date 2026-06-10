このページの本文へ

撮影の価値を再発見！

手のひらに載るほどコンパクト！　ポラロイドが世界最小のアナログインスタントカメラ「Polaroid Go Gen 3」を発売

2026年06月04日 18時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Polaroidからアナログインスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」（以下、Go Gen 3）が登場した。このカテゴリーでは世界最小を謳っている。発売は6月5日、直販サイトでの販売価格は1万6880円だ。

5色のカラーバリエーションが用意されている。

小型で気軽にストリートフォトが楽しめるインスタントカメラ

　Polaroid Goは、ポラロイドフィルムを使って撮影する、アナログインスタントカメラ。従来機種（Gen 2）よりも本体が小型化し、新しいレンズ（焦点距離63.75mm）や、より強くなったフラッシュを搭載している。レンズの脇に備えた鏡（セルフィーミラー）を観ながら自撮りを楽しんだり、二重露光モードでアーティスティックな絵作りにチャレンジしたりできるするのも楽しい製品だ。

左側にフラッシュ、右側に鏡がついていて、アングルの目安を付けながら自撮りができる。

上部にはフラッシュのオンオフに使うボタンも装備。

　Gen 2との比較では固定焦点レンズの解像感が上がり、色収差などが出にくくなっているほか、焦点距離が少し望遠寄り（水平38度／垂直33.8度）になり、離れた場所から人物や食事などを大きく捉えやすくなった。

既発売のPolaroidのカメラやプリンター

　本体サイズは幅115✕奥行き116✕高さ66mmで、重さは325g。Teal、Light Blue、Purple、Black、Whiteの5色のカラーバリエーションが選べる。本体にはデュアルストラップ対応の穴が2つ設けられている。本体にはバッテリーを内蔵。本体にはストロボをオン／オフするためのボタンがあり、このボタンを長押しすることで二重露光モードにも入れる。

アナログ撮影の楽しさを再発見できるカメラ

　本日表参道近くのQUARO 3Fイベントスペースで実施された発表会には、香港のPolaroidでアジア市場を担当しているMonica Tsungバイスプレジデントなどが来日。製品の特徴や、その先にある写真体験について語った。

Monica Tsungバイスプレジデント

　Tsung氏は「Polaroidはアナログの写真撮影にこだわり、クリエイティビティやコミュニティを発揮できるツールとして信念を持ってブランドを運営している」点や、「地域社会などとのつながりも意識している」点などを紹介した。

　Polaroidは、ただカメラを使う以上の体験を提供することにこだわっており、ライフスタイルや感動、瞬間を切り取る手応えなど最高のアナログ体験の提供を目指しているという。

　同社はGo Gen 3を「The Worlds Smallest Instant Analog Camera」と位置づけている。すでに紹介したサイズの改善やフラッシュの強化に加えて、標準よりややズーム域に寄った画角によって、被写体により近付ける撮影体験が得られた李、新開発レンズによるクオリティの高い撮影をアピールしている。

　会場ではGo Gen 2で撮影した写真との比較も示されたが、味わいがあるぶん、輪郭などに色収差などの影響がみられる従来機種に比べて明瞭で、はっきりとした画が撮れる点を確認できた。

手のひらに載るほどコンパクトな本体、ストラップの選択も楽しそう

　デザイン面もブラッシュアップ、よりすっきりとしたデザインになったほか、操作性や使用感の改善も図っているという。

Comunity Map Harajyukuに寄せられたストリートスナップが地図上に配置されている。

　また、製品の発売に合わせてインフルエンサーとコラボして、原宿の街で撮影した写真を実際に地図の上に貼り付けて展示する「Comunity Map Harajyuku」企画も実施した。

　キャンペーンでは、製品そのものの価値だけでなく、どのように製品を使うか、その体験の良さを反映し、「夏の最高の瞬間はアナログにある」というメッセージを伝えている。こうした取り組みを通じて、Polaroidのカメラを通じて、街の探索、つながり、思い出の共有などを促進していきたいという。

　シティマップは原宿コミュニティやスポットなどと連動し、地域社会と文化がつなげていく試みだという。

ファッションアイテムとして、ストラップにこだわってみるのも面白そう。

発表会ではフォトグラファーのKo（ハヤシコースケ）さんも登壇し、日中でのフラッシュ活用やブレを取り入れた表現など、ポラロイドカメラを使ったストリートスナップ撮影のコツなども紹介していた。

　PolaroidはZ世代がよりリアルで、手に触れられ、記憶に残る体験を重視しているとし、スマホの画面越しではなく自分の手で瞬間を残す行為の価値が再認識されているとする。Go Gen 3は、そんな時代の空気感に寄り添う、古くて新しいアナログ撮影体験を提供するデバイスだ。

　コンパクトでファッショナブルなGo Gen 3は、インスタント写真の可能性を再発見するのに最適なカメラだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
2
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
￥33,048
3
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999
4
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,000
5
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK U939 13.3型 フルHD モバイルノートPC Core i5-8265U メモリ8GB SSD256GB Windows11 Office2019搭載 1920×1080 無線LAN対応 カメラ搭載 初期設定済み 軽量薄型 ビジネス 学習 在宅ワーク
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK U939 13.3型 フルHD モバイルノートPC Core i5-8265U メモリ8GB SSD256GB Windows11 Office2019搭載 1920×1080 無線LAN対応 カメラ搭載 初期設定済み 軽量薄型 ビジネス 学習 在宅ワーク
￥26,180

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,546
7
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
￥980
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
￥17,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン