手のひらに載るほどコンパクト！　ポラロイドが世界最小のアナログインスタントカメラ「Polaroid Go Gen 3」を発売

Polaroidからアナログインスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」（以下、Go Gen 3）が登場した。このカテゴリーでは世界最小を謳っている。発売は6月5日、直販サイトでの販売価格は1万6880円だ。

小型で気軽にストリートフォトが楽しめるインスタントカメラ

Polaroid Goは、ポラロイドフィルムを使って撮影する、アナログインスタントカメラ。従来機種（Gen 2）よりも本体が小型化し、新しいレンズ（焦点距離63.75mm）や、より強くなったフラッシュを搭載している。レンズの脇に備えた鏡（セルフィーミラー）を観ながら自撮りを楽しんだり、二重露光モードでアーティスティックな絵作りにチャレンジしたりできるするのも楽しい製品だ。

Gen 2との比較では固定焦点レンズの解像感が上がり、色収差などが出にくくなっているほか、焦点距離が少し望遠寄り（水平38度／垂直33.8度）になり、離れた場所から人物や食事などを大きく捉えやすくなった。

本体サイズは幅115✕奥行き116✕高さ66mmで、重さは325g。Teal、Light Blue、Purple、Black、Whiteの5色のカラーバリエーションが選べる。本体にはデュアルストラップ対応の穴が2つ設けられている。本体にはバッテリーを内蔵。本体にはストロボをオン／オフするためのボタンがあり、このボタンを長押しすることで二重露光モードにも入れる。

アナログ撮影の楽しさを再発見できるカメラ

本日表参道近くのQUARO 3Fイベントスペースで実施された発表会には、香港のPolaroidでアジア市場を担当しているMonica Tsungバイスプレジデントなどが来日。製品の特徴や、その先にある写真体験について語った。

Tsung氏は「Polaroidはアナログの写真撮影にこだわり、クリエイティビティやコミュニティを発揮できるツールとして信念を持ってブランドを運営している」点や、「地域社会などとのつながりも意識している」点などを紹介した。

Polaroidは、ただカメラを使う以上の体験を提供することにこだわっており、ライフスタイルや感動、瞬間を切り取る手応えなど最高のアナログ体験の提供を目指しているという。

同社はGo Gen 3を「The Worlds Smallest Instant Analog Camera」と位置づけている。すでに紹介したサイズの改善やフラッシュの強化に加えて、標準よりややズーム域に寄った画角によって、被写体により近付ける撮影体験が得られた李、新開発レンズによるクオリティの高い撮影をアピールしている。

会場ではGo Gen 2で撮影した写真との比較も示されたが、味わいがあるぶん、輪郭などに色収差などの影響がみられる従来機種に比べて明瞭で、はっきりとした画が撮れる点を確認できた。

手のひらに載るほどコンパクトな本体、ストラップの選択も楽しそう

デザイン面もブラッシュアップ、よりすっきりとしたデザインになったほか、操作性や使用感の改善も図っているという。

また、製品の発売に合わせてインフルエンサーとコラボして、原宿の街で撮影した写真を実際に地図の上に貼り付けて展示する「Comunity Map Harajyuku」企画も実施した。

キャンペーンでは、製品そのものの価値だけでなく、どのように製品を使うか、その体験の良さを反映し、「夏の最高の瞬間はアナログにある」というメッセージを伝えている。こうした取り組みを通じて、Polaroidのカメラを通じて、街の探索、つながり、思い出の共有などを促進していきたいという。

シティマップは原宿コミュニティやスポットなどと連動し、地域社会と文化がつなげていく試みだという。

PolaroidはZ世代がよりリアルで、手に触れられ、記憶に残る体験を重視しているとし、スマホの画面越しではなく自分の手で瞬間を残す行為の価値が再認識されているとする。Go Gen 3は、そんな時代の空気感に寄り添う、古くて新しいアナログ撮影体験を提供するデバイスだ。

コンパクトでファッショナブルなGo Gen 3は、インスタント写真の可能性を再発見するのに最適なカメラだ。