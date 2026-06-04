ヤマダとエディオン、経営統合を検討　家電量販店に大きな動き

家電量販店大手のヤマダホールディングス（ヤマダHD）は6月4日、同社とエディオンの経営統合に関する報道について、自社で公表したものではないとする声明を公開した。

声明でヤマダHDは、エディオンとの経営統合は検討しているが、現時点で決定している具体的な事項はないと説明。

経営統合については6月5日開催の取締役会で決議する予定とした上で、今後、開示すべき事実が発生した場合は速やかに開示するとしている。