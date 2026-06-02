RTX 5090・AMD Ryzen 7搭載ゲーミングPCが特価、24時間限定セール実施

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月3日に「2026/6/3 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大130,000円オフとなるこのセールは、6月3日の0:00から23:59までの限定となる。
セールの目玉商品には、「ZEFT Z55XX」が含まれる。このモデルは、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを組み合わせている。通常価格1,299,800円から130,000円引きの1,169,800円（税抜）で提供され、送料は無料となる。
他にも「ZEFT R68B」と「ZEFT G62AO」がセール対象となる。ZEFT R68BはAMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサを採用し、通常価格393,800円から28,000円引きの365,800円（税抜）での提供で、ZEFT G62AOはintel Core Ultra5-250K Plusプロセッサを装備し、通常価格271,800円から12,000円引きの259,800円（税抜）となる。
製品詳細や他の商品については特設ページを参照すると良い。セールは24時間のみで終了するため、欲しい製品がある場合はこの機会を逃さないことをおすすめする。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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