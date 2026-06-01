RTX 4050搭載で19万9800円　GIGABYTEの新ゲーミングノート「EAGLE」発売

GIGABYTEは、新たに16.0型のゲーミングノートPC「GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH」を発表した。搭載されるAMD Ryzen 5プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUの組み合わせで、エントリーレベルのゲーマーに優れたパフォーマンスを提供する。この新製品は、6月3日からパソコンSHOPアークを通して先行販売され、価格は199,800円だ。

「GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH」は、6コア/12スレッドのAMD Ryzen 5 7533HSプロセッサと、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを備えている。ディスプレイにはWUXGA解像度（1920×1200ピクセル）で、165Hzのリフレッシュレートと3msの応答速度を誇る液晶パネルが装備されている。この液晶は狭額縁デザインが採用され、90%の画面対ボディ比を実現している。

GIGABYTEの独自技術であるWINDFORCEによって、冷却性能も十分に確保されており、68枚のブレードを持つ薄型ファンによって効率的な熱管理が可能となっている。また、最新のネットワーク機能として、1Gbpsの有線接続とWi-Fi 6E無線接続をサポートし、安定した通信が可能である。その他の特徴としては、ホワイトLEDバックライト付きの静音キーボード、Dolby Atmos対応の3Dオーディオ、最大8時間駆動のバッテリー寿命、USB PD 3.0による充電に対応している。