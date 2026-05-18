GIGABYTE「X870E EAGLE X3D WIFI7」登場、AMD X870E採用でPCIe 5.0対応
GIGABYTEは5月18日、次世代のAMD X870Eチップセットを搭載した「EAGLE」シリーズの新製品、「X870E EAGLE X3D WIFI7」マザーボードを、5月22日より国内正規代理店を通じて発売開始すると発表した。価格はオープンプライスで、42,800円前後が想定されている。
GIGABYTEの新しい「X870E EAGLE X3D WIFI7」は、ゲーミング向けに設計された最新技術を詰め込んだ製品だ。オールブラックのデザインに加え、14+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用しており、優れた安定性とパフォーマンスを提供する。リアにはUSB4 Type-C（40Gb/s）を2基、フロントにはUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C（20Gb/s）を提供し、最新の接続規格に対応している。
また、EZ-Latch PlusによるPCIe x16スロットのボタン式クリックリリースや、ネジ不要のM.2コネクタEZ-Latch設計など、優れたユーザビリティを実現。さらに、DDR5 EXPO &XMP対応、PCIe 5.0サポートが備わり、将来のアップグレードもスムーズに行うことができる。
通信面でも、Realtek 5 GbE有線LANや最新のWi-Fi 7無線LANに対応し、安定した高速通信が可能。また、Bluetooth 5.4によってワイヤレス接続も充実している。加えて、DriverBIOSにより、Wi-Fiドライバーが内蔵されたBIOSを搭載し、煩わしいドライバーインストールの手間を省くとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
過去記事アーカイブ
- 2017年
- 08月
- 2014年
- 10月