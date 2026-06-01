今だけ最大8万円引き！ RTX 5080搭載ゲーミングPCをお得に買うチャンス

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは6月2日、運営する「パソコンショップSEVEN」で24時間限定セールを実施する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフで提供される。
セール期間は6月2日の0:00から23:59まで。注目の商品には、Windows 11搭載の「ZEFT Z57V」がある。特徴として、intel Core Ultra9-285プロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボードが挙げられ、64GBのDDR5メモリや2000GBのSSDも装備する。通常価格793,800円（税抜）が、80,000円オフの特価713,800円（税抜）で提供される。
他にも、コストパフォーマンスに優れた「SR-ar7-7760DH/S9ND」は、AMD Ryzen 7 7700プロセッサと16GBのDDR5メモリを備え、通常179,800円（税抜）からの2,000円オフで、特価177,800円（税抜）とお得だ。さらに、「ZEFT Z55EKB」も50,000円オフの特価463,800円（税抜）で販売される。これらの商品はすべて送料無料で購入可能だ。
パソコンショップSEVENのセールは、最新技術を活用した高性能PCを手に入れる絶好の機会であり、全10商品が対象だ。
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