幸楽苑の新作は「冷し味噌らーめん」　夏に食べてみたい一杯

幸楽苑は6月2日より、「冷し味噌らーめん」を期間限定で発売します。

ありそうでなかった!?「冷し味噌らーめん」

味噌らーめんをベースにした冷やし麺で、幸楽苑で“ありそうでなかった”新メニューです。

▲冷し味噌らーめん 860円

味噌のコクとコンソメスープの甘みを組み合わせた冷たいラーメンです。ニンニクや生姜の風味を効かせたスープに酸味を加え、さっぱりとした仕上がりとしています。

もやしの食感をアクセントに、チャーシュー、メンマ、ネギ、味玉、小松菜をトッピングしています。

単品のほか、単品より70円から150円お得な餃子やチャーハンとのセットメニューも用意されます。

▲冷し味噌らーめん 餃子セット 通常1140円→1060円

▲冷し味噌らーめん チャーハンセット 通常1230円→1160円

▲冷し味噌らーめん ミックスセット 通常1510円→1360円

冷たいのに味噌のコクが楽しめるって気になる

冷たい味噌ラーメンという、ちょっと気になる一杯が登場します。しっかりしたコクとさっぱり感を両立させた構成は、暑い時期にちょうどよさそうです。

この機会に、いつものラーメンとはひと味違うさっぱりとした味噌らーめんを試してみては？

※価格は税込み表記です。