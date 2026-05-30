幸楽苑の新作は「冷し味噌らーめん」　夏に食べてみたい一杯

幸楽苑は6月2日より、「冷し味噌らーめん」を期間限定で発売します。
ありそうでなかった!?「冷し味噌らーめん」
味噌らーめんをベースにした冷やし麺で、幸楽苑で“ありそうでなかった”新メニューです。
▲冷し味噌らーめん 860円
味噌のコクとコンソメスープの甘みを組み合わせた冷たいラーメンです。ニンニクや生姜の風味を効かせたスープに酸味を加え、さっぱりとした仕上がりとしています。
もやしの食感をアクセントに、チャーシュー、メンマ、ネギ、味玉、小松菜をトッピングしています。
単品のほか、単品より70円から150円お得な餃子やチャーハンとのセットメニューも用意されます。
▲冷し味噌らーめん 餃子セット 通常1140円→1060円
▲冷し味噌らーめん チャーハンセット 通常1230円→1160円
▲冷し味噌らーめん ミックスセット 通常1510円→1360円
冷たいのに味噌のコクが楽しめるって気になる
冷たい味噌ラーメンという、ちょっと気になる一杯が登場します。しっかりしたコクとさっぱり感を両立させた構成は、暑い時期にちょうどよさそうです。
この機会に、いつものラーメンとはひと味違うさっぱりとした味噌らーめんを試してみては？
※価格は税込み表記です。
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