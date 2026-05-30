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6月2日発売

幸楽苑の新作は「冷し味噌らーめん」　夏に食べてみたい一杯

2026年05月30日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　幸楽苑は6月2日より、「冷し味噌らーめん」を期間限定で発売します。

ありそうでなかった!?「冷し味噌らーめん」

　味噌らーめんをベースにした冷やし麺で、幸楽苑で“ありそうでなかった”新メニューです。

▲冷し味噌らーめん　860円

　味噌のコクとコンソメスープの甘みを組み合わせた冷たいラーメンです。ニンニクや生姜の風味を効かせたスープに酸味を加え、さっぱりとした仕上がりとしています。

　もやしの食感をアクセントに、チャーシュー、メンマ、ネギ、味玉、小松菜をトッピングしています。

　単品のほか、単品より70円から150円お得な餃子やチャーハンとのセットメニューも用意されます。

▲冷し味噌らーめん 餃子セット　通常1140円→1060円

▲冷し味噌らーめん チャーハンセット　通常1230円→1160円

▲冷し味噌らーめん ミックスセット　通常1510円→1360円

冷たいのに味噌のコクが楽しめるって気になる

　冷たい味噌ラーメンという、ちょっと気になる一杯が登場します。しっかりしたコクとさっぱり感を両立させた構成は、暑い時期にちょうどよさそうです。

　この機会に、いつものラーメンとはひと味違うさっぱりとした味噌らーめんを試してみては？

※価格は税込み表記です。

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