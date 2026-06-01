500g超のガッツリ系！厚切り牛カルビ×豚トロの肉まみれコンビ丼

丼チェーン「伝説のすた丼屋」は本日6月1日より、「厚切りコンビすたみな焼肉丼」と「厚切りコンビねぎ塩焼肉丼」を期間限定で発売します。

牛カルビ×豚トロの「厚切りコンビ」が登場

気候の変化によって食欲や体調が変化しやすい梅雨の時期に向けて、食べ応えのあるメニューとして牛カルビと豚トロを組み合わせた厚切りコンビの焼肉丼。

いずれも総重量500g超のボリュームが特徴です。また、定食スタイルやボリューム違いのメニューも用意されます。

▲厚切りコンビすたみな焼肉丼 1390円

牛カルビと豚トロを特製のすたみな焼肉ダレで玉ねぎとともに炒め、ご飯の上に盛り付けた丼です。

オリジナルの焼肉ダレに加え、秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした特製ダレを使用しています。

▲厚切りコンビねぎ塩焼肉丼 1390円

牛カルビと豚トロをねぎ塩焼肉ダレで炒めた丼で、刻みねぎを加えた塩ダレを使用しています。

ニンニクを使用していない点が特徴で、仕上げにとろろをのせています。

▲厚切りコンビすたみな焼肉丼 腹八分目 1290円

▲厚切りコンビすたみな焼肉丼 肉W盛り 2090円

▲厚切りコンビすたみな焼肉定食 1490円

・厚切りコンビねぎ塩焼肉丼 腹八分目 1290円

・厚切りコンビねぎ塩焼肉丼 肉W盛り 2090円

・厚切りコンビねぎ塩焼肉定食 1490円

梅雨を吹き飛ばす肉丼が登場

ニンニクを使用しない「厚切りコンビねぎ塩焼肉丼」は、伝説のすた丼屋にとって新たな挑戦であり、これまでとは異なるニーズにも応える商品として展開することのことです。

「がっつり食べたいけど、においが気になる」という時にはかなり頼りになりそうです。この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。