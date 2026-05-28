かっぱ寿司食べ放題に「本鮪大とろ」きた！ 期間限定5貫セット追加

寿司チェーン「かっぱ寿司」は5月28日～6月17日の期間限定で、全店で実施中の食べ放題メニューに「旬ネタ！期間限定5貫セット」茶碗蒸し付きを追加します。

食べ放題で「本鮪大とろ」「中とろ」など楽しめる！

かっぱ寿司ではただいま約90種類以上の寿司やサイドメニュー、スイーツを70分間楽しめる「食べ放題」を全店で実施中（全店実施は8月7日までの予定）。



価格は店舗のメニューパターンによって異なり、大人3890円か4190円です。事前予約制で、公式ウェブサイト・アプリから予約できます。



今回、本鮪大とろ、中とろ、大切りとろびん長まぐろ、まぐろ、トロねばまぐろめかぶ包みの5貫に加え、茶碗蒸しが付くセットが食べ放題に加わります。

▲旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き（食べ放題メニュー内で提供）

期間：5月28日～6月17日

本鮪大とろは店内で切り付けて提供し、上質な脂の旨みが楽しめる一貫とされています。そのほか、赤身の旨みと脂の甘みが重なる中とろ、厚みのある大切りとろびん長まぐろなどがセット。一緒に提供される茶碗蒸しは出汁の香りが感じられる仕立てといいます。

■かっぱ寿司の食べ放題

実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

実施期間：8月7日まで予定

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて予約受付中

予約サイトURL：https://yoyaku.kappasushi.jp

食べ放題通常料金：

・メニュータイプA店舗

一般 3890円、シニア（65歳以上） 3390円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

・メニュータイプB店舗

一般 4190円、シニア（65歳以上） 3690円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

まぐろ好きは必見！

まぐろ好きにとってうれしいまぐろづくしの一皿＋茶碗蒸しが食べ放題に仲間入りします。本鮪大とろが食べ放題の中で楽しめるので、普段より一段上の満足感につながりそう！

6月17日の期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。