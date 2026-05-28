AMD Ryzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPCが値下げ、パソコンショップSEVENで限定セール

BTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、5月31日に『2026/5/31 24時間限定セール』を開催する。この日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフになる商品もあるなど、注目のディスカウントが盛りだくさんだ。このセールは5月31日 0:00から23:59まで実施される。

24時間限定セールの注目商品として、「ZEFT Z55XR」「ZEFT R62I」「ZEFT R60FS」の3モデルが特別価格で登場。「ZEFT Z55XR」には、Intel Core i7-14700FプロセッサーとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、特価629,800円(税抜)で提供される。



「ZEFT R62I」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサーとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを備え、特価339,800円(税抜)での販売だ。「ZEFT R60FS」も同じく高いスペックを誇り、特価349,800円(税抜)となる。全てのモデルで送料無料と、追加の費用負担を気にすることなく購入できる。

このセールは公式Webサイトの特設ページから参加可能だ。各モデルの詳細やカスタマイズオプションなどは、セール特設ページや個別の製品ページで確認できるため、購入前にしっかりと情報を確認しておくと良い。なお、セールは24時間限定なので、検討しているユーザーは早めの決断が求められる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。