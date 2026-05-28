ゲーミングPCが最大56,000円引き、パソコンショップSEVENが24時間限定セール開催

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて5月30日限定で『24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で56,000円オフで購入できるチャンスとなっている。
セールの目玉商品には、パフォーマンスが際立つ「ZEFT Z55XP」がある。こちらは、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、Intel Core Ultra9-285プロセッサーやGeForce RTX 5070グラフィックボードを装備。メモリは64GB DDR5でストレージは2000GB SSDと、大容量かつハイパフォーマンスを実現する。通常価格579,800円から56,000円オフの特価523,800円（税抜）で販売される。
開催時間は5月30日0:00から23:59までの一日限り。購入方法は、パソコンショップSEVENのオンラインストアにアクセスするだけだ。さらに、送料は無料となっている。その他にも、バランスのとれた性能の「ZEFT Z56B」やコンパクトながら優れたスペックの「ZEFT Z55IM」もそれぞれ30,000円と12,000円の割引価格で登場する。
24時間という限定された時間内での実施となるため、この機会を逃さず、お得に最新のPC環境を手に入れてはいかがだろうか。
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