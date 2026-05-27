GMOあおぞらネット銀行、「AIのためのAI銀行」実現めざす

GMOあおぞらネット銀行は5月27日、顧客対応・社内業務への本格的なAIエージェントの導入と、外部向けAPIの整備を柱とする中長期戦略を公表した。

まず、顧客対応の分野では、AIエージェントを核に据えた「パーソナライズド・バンキング」を構築。2026年11月より、顧客の業種、企業規模、好みなどをAIがヒアリングした上で、ネットバンキングの画面のデザインまで自動生成するサービスを提供する。

次に社内業務については、2028年度までに2800業務を1100のAIエージェントで置き換える「AI Transformation（AX）」を実行。現在の職員数（約400人）を維持したまま、約4万人規模の業務遂行力をもった組織への変革を目指す。

最後に外部向けAPIの整備に関しては、AIエージェントが自律的に最適な金融機能を選択・実行する「Agentic API」を2027年3月までに構築。公開MCP（Model Context Protocol）に対応することで、エンジニア以外も自然言語で金融機能を組み込める開発環境を提供する方針だ。

同行は一連の施策を通じて、「顧客のためのAI銀行」「銀行のAIによる変革」「AIのためのAI銀行」の3本柱を実現。世界初の次世代テックバンクを目指すとしている。