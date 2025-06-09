【教育DX】竜ヶ崎第一高校、校内ネットワークをフル10G化へ ヤマハ製品で次世代ICT基盤を構築
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・附属中学校が、日本HP出身の民間人校長の指導の下、ヤマハネットワーク製品を採用し、校内ネットワークをフル10G化へ向けて進化させるという。全国唯一のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）革新共創重点校である同校では、新たなネットワークインフラを構築することで、生徒のICT活用をさらに推進する。
フル10G対応の柔軟なネットワークを実現するべく、竜ヶ崎第一高等学校では、ヤマハのRTX1210から始まり、RTX1220を導入してきた。そして、LANの監視やトラブル対応を校内で完結できる体制を構築するために、ヤマハスイッチSWXシリーズが採用されている。これにより特別棟のデザインも一新され、フル10G化への備えが進められている。
その際、ネットワークの可視化を実現するダッシュボードやLANマップを活用し、ネットワークの運用がより迅速で柔軟になっているという。こうした取組は特に「探究の時間」や学年行事でのネットワーク利用ピーク時に威力を発揮しており、余裕を持った処理能力が通信トラブルの発生を防いでいる。さらに、Nuro 2G回線から10G回線への移行を予定しており、RTX1300への切り替えにより、更なるネットワーク改善が期待されている。
校長の太田垣淳一氏によれば、生成AIやメタバースといった新しいテクノロジーを活用するためにも、校内ネットワークの強化は急務であり、ヤマハ製品によるネットワーク統一が重要なステップとなっているという。ネットワークリソースの可視化と迅速な障害対応により、竜ヶ崎第一高等学校はポストAI時代にも対応した柔軟な教育IT環境を実現しつつある。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります