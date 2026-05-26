夏限定「ギガサイズ」ドリンクが登場！プロントで史上最大

「PRONTO（プロント）」はオープンから17時までのカフェタイムにおいて、6月9日よりギガサイズならびにXLサイズの商品3種の販売を開始します。
プロント史上最大！「ギガサイズ」ドリンク
昨夏、期間限定で販売した「XLサイズ」。しかし「もっと大きなサイズが欲しい」との声があったことから、今夏はXLサイズに加え、新たにプロント史上最大サイズとなる「ギガサイズ」を夏季限定で販売します。
（中）1.アイスコーヒー／Ｒ396円～、Ｌ484円～、XL550円～、ギガ660円～
（左）2.アイスカフェオレ／Ｒ440円～、Ｌ528円～、XL594円～、ギガ704円～
（右）3.すいかジュース／Ｒ550円～、Ｌ693円～、XL781円～、ギガ935円～
ギガサイズの対象商品は、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、すいかジュースの全3種類を予定。
容量はRサイズに対してXLサイズが約1.8倍、ギガサイズが約2.5倍と、暑い季節にたっぷり楽しめるボリュームです。
デザインもかわいい！
ギガサイズに使用するカップは水玉模様に「ギガ」の文字が入ったデザインとなっていて、ポップでかわいい！
出勤や登校前、ランチタイム、休憩時間など、さまざまなシーンでギガサイズを楽しんでみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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