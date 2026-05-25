「安すぎる」DeepSeek新価格に驚きの声　セキュリティ懸念も注目集める

中国のAIスタートアップDeepSeekは5月22日、自社XアカウントでV4-ProモデルのAPI価格について75%オフの割引を恒久化すると発表した。4月末に開始した期間限定プロモーションが続く形となる。
新価格は100万トークンあたり入力が0.435ドル、出力が0.87ドル。出力価格ではOpenAIのGPT-5.5やAnthropicのClaude Opus系モデルに比べても大きな差となり、価格破壊的だと注目されている。
V4シリーズは100万トークンの長文脈対応や数学・コーディング分野で高い評価を集める一方、データが中国国内サーバーで処理される点から、米国などではセキュリティ懸念も指摘されてきた。
発表後、開発者コミュニティでは「100万トークンで1ドル以下って……安すぎる」「どうやって利益を上げるんだ？」といった声が上がり、Redditなどでもモデルの性能について活発に議論されている。
We are making our discount permanent! 🎉— DeepSeek (@deepseek_ai) May 22, 2026
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