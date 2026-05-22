24時間限定で最大8万円オフ！ 最新RTX 5080ゲーミングPCを安く買うチャンス

セブンアールジャパンは、5月24日に「2026/5/24 24時間限定セール」を開催する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円割引されるという。

「2026/5/24 24時間限定セール」では、主に三つの製品が注目を集めている。最初に紹介するのは「ZEFT Z55HS」だ。OSにはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備える。さらには64GB DDR5メモリと2000GB SSDストレージを装備し、価格は通常の729,800円から80,000円オフの649,800円（税抜）で提供される。

続いて「ZEFT Z55IT」も魅力的だ。このモデルはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版とともに、intel Core Ultra5-235プロセッサおよびGeForce RTX 5050グラフィックボードを提供。16GB DDR5メモリと1000GB SSDのストレージを有し、通常価格の259,800円から12,000円オフの247,800円（税抜）で購入可能だ。

最後に紹介するのは「EFFA G09Y」だ。このデスクトップPCは開発者や高度な処理を必要とするユーザーに最適で、64ビット版Windows 11 Home、intel Core Ultra7-270K Plusプロセッサ、GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードが内蔵されている。容量32GB DDR5メモリと1000GB SSDを備え、価格は通常398,800円から31,000円オフの367,800円（税抜）に設定されている。

このセールは5月24日0:00から23:59まで実施され、全10商品が割引対象となる。購入は特設ページから可能で、送料無料であることも嬉しいポイントだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。