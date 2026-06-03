逆に高級メロンに勝てるフルーツってあんまりなくない？　「ふくいメロンまつり2026」が強すぎる！

福井駅前が、甘いメロンの香りでふわっと満たされる3日間がやってきます！

福井といえば海の幸やそばを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実は県内ではさまざまなメロンが育てられています。なかでも、上品な甘さと香りを楽しめる高級メロンは、今まさに旬の時期。そんな福井産メロンを一度に味わえる「ふくいメロンまつり2026」が、今週末、福井市のハピテラスで開催されます。

高級なメロンはほかのフルーツと比べてもやっぱり特別感が違います（筆者比）。ひと口食べただけで、少しだけ夏が早く来たような気分になれるイベントですよ！

旬を味わう福井のメロンまつり

2026年6月19日（金）から21日（日）までの3日間、福井市中央の「ハピリン1F ハピテラス」で「ふくいメロンまつり2026」が行われます。

会場には、福井県が誇る高級品種「マルセイユメロン（花咲紅姫）」をはじめ、「アンデスメロン（花咲乙女）」「ペルル」など、県内各地で育った旬のメロンが登場します。その場で気軽に味わえるカットメロンの販売も予定されており、食べ比べを楽しめるのもこのイベントならでは。

メロンは、品種によって香りも甘さも少しずつ違います。果肉のやわらかさ、口に入れたときのみずみずしさ、後から残る香り。いざ並んだメロンを前にすると、「どれにしよう」と迷ってしまいます！

限定メロンスイーツ＆フードが大集合！

会場には、地元の人気店やキッチンカーが集まり、メロンを使ったスイーツやドリンク、フードメニューが並びます。

西洋菓子倶楽部の「丸ごとメロンのショートケーキ」や、フルーツのウメダの「贅沢メロンボール」、メロンジュース、メロンの生シフォンカップなど、旬のメロンをたっぷり楽しめるメニューが用意されています。見た目にも華やかで、思わず写真を撮りたくなるものばかり。とはいえ、冷たいうちに、香りが立っているうちに食べたいところです。

※生育状況により、販売内容が変更となる可能性があります。

周辺施設でもメロン企画を展開

今年はハピテラス会場だけでなく、西武福井店、くるふ福井駅、フードホールMINIEなど、福井駅周辺の対象施設でも特別限定メロンメニューが展開されます。

また、対象店舗を巡って買い物をすると参加できる「メロンシールスタンプラリー」も同時開催。限定ノベルティや各種特典が用意されており、メロンを味わいながら駅前を歩く楽しみも広がります。ふらっと立ち寄ったお店で、思いがけず新しいメロンメニューに出会えるかもしれません。

福井産メロンの魅力を、スイーツで、ドリンクで、果実そのもので味わえる特別な3日間。旬のものには、その時期にしかない勢いがあります。週末の福井駅前で、甘く香る初夏のひとときを楽しんじゃいましょう！

ふくいメロンまつり2026

●開催期間：2026年6月19日(金)～21日(日)

●開催時間：19日（金）13:00～19:00

20日（土）10:00～16:00

21日（日）10:00～16:00

●会場：ハピリン1F ハピテラス

●住所：福井市中央1-2-1

●入場料：無料（飲食代は別途）