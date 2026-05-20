RTX 5080＋Core Ultra 7搭載PCが特価　パソコンショップSEVENが日替わりセール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、5月22日に「2026/5/22 24時間限定セール」を開催する。セールは5月22日の0:00から23:59までの24時間限定で行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大59,000円オフとなる。

セールの目玉商品である「ZEFT Z55HY」は、通常594,800円（税抜）のところ、59,000円オフの535,800円（税抜）で販売される。この製品は、Intel Core Ultra7-265FプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを備え、高性能なゲーミングを実現する仕様だ。また、32GBのDDR5メモリと1TBのSSDを搭載し、スムーズな動作をサポートする。

一方、「ZEFT Z55IX」は通常459,800円（税抜）が43,000円オフの416,800円（税抜）となり、こちらも注目に値する。Intel Core Ultra5-235プロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードにより、快適なゲーミング体験を提供する。このモデルは、32GBのメモリを単一モジュールで搭載している点が特徴だ。

他にも「ZEFT Z57D」をはじめ、合計10商品がセール対象となる。いずれの製品も送料無料で、セール特設ページから購入可能だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。