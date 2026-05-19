1000円以下の「ホタテかに丼」も！北海グルメフェア、贅沢＆お手頃で攻める

持ち帰りすし「小僧寿し」は5月18日から、期間限定「北海グルメフェア」を開催中です。開催期間は5月18日〜22日と5月25日〜29日の平日です。

「北海のグルメ」をイメージ

海鮮丼を平日限定で提供

今回のフェアは、サーモンやカニ、ホタテといった「北海のグルメ」をイメージしたフェア限定メニューを販売します。

丼メニューと握り寿しの両方を展開し、厳選ネタの「ファイブスターサーモン」をはじめとした海鮮ネタを使用したラインアップを用意しています。

▲海の幸丼 851円

ファイブスターサーモン、いか、えび、帆立などを盛り込んだ海鮮丼です。複数の海鮮ネタを彩りよく組み合わせた構成となっています。

▲3種のサーモン丼 851円

ファイブスターサーモン、焼サーモン、炙りサーモンの3種類を組み合わせた丼です。サーモンを複数の形で食べ比べできる内容です。

▲かにまぐろたたき丼 851円

かに身とまぐろたたきを盛り合わせた丼です。

▲オホーツク丼 970円

ファイブスターサーモン、紅ずわいがにほぐし身、いくらなどを盛り込んだ丼です。複数の北海系食材を組み合わせた内容です。

▲ホタテかに丼 970円

帆立とかにほぐし身を中心に構成した丼です。海鮮の組み合わせを重視したメニューです。

▲ガツ盛サーモン丼 970円

ファイブスターサーモンなどを多く盛り込んだサーモン中心の丼です。ボリュームを重視した構成です。

▲北海5種とバラエティ盛 1078円

北海ネタ5種と人気の握りを組み合わせた盛り合わせです。複数のネタをバランスよく楽しめる内容です。

▲北海5種とサーモン盛 1078円

北海ネタ5種にファイブスターサーモンの握りを加えた構成です。サーモンを含む握りの組み合わせです。

▲北海5種とまぐろ盛 1078円

北海ネタ5種にまぐろを加えた盛り合わせです。赤身の旨みと北の海の幸を同時に味わえる内容です。

▲北海5種とえび盛 1078円

北海ネタ5種にえび握りを加えた盛り合わせです。複数人でのシェアにも対応する構成です。

「お手頃」と「贅沢」どちらも1000円以下！

海鮮ネタを中心にした丼と握りがバラエティー豊かにそろうフェアがスタートしました。



丼メニューは「お手頃」と「贅沢」の2つの価格帯を用意されていて、いずれも1000円以下。贅沢な海鮮丼を1000円以下で味わえるとは、うれしいですね。



開催期間は平日限定となっています。この機会に店舗に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。