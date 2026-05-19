うわ、これは飲みたい！ファミマ「クッキーバニラフラッペ」濃厚バニラが主役

ファミリーマートは5月19日、マダガスカル産バニラを使用した「クッキーバニラフラッペ」を全国の店舗で数量限定発売します。

新作フラッペ「クッキーバニラフラッペ」が数量限定発売

ファミリーマートのフラッペは、コーヒーマシンでミルクを注いで作る人気シリーズ。



​​​​ ​​​今回の商品は、人気フレーバーであるバニラをベースにした「クッキーバニラフラッペ」。ごろごろ食感のクッキーが楽しめ、従来よりもリッチな味わいを目指した仕様となっています。

▲クッキーバニラフラッペ 380円

香料中の67％にマダガスカル産バニラ原料を使用しており、甘く濃厚なバニラの風味を感じられる仕立てといいます。

バニラかき氷は乳脂肪分を増やし、ミルクのコクをより感じられる仕様に変更されています。

さらに、かき氷の中にはココアクッキーを混ぜ込み、天面にも食感を楽しめるサイズのココアクッキーをトッピングしています。バニラの風味に加えて、クッキーの食感と味わいを同時に楽しめる構成です。

リッチなバニラ感＆クッキーの食感が魅力！

バニラの濃厚さとクッキーの食感が一体になった、満足感のあるフラッペに仕上がっています。暑い時期にぴったりのひんやりスイーツとして、気軽に楽しめそうですね。

数量限定の商品なので、気になる人は早めにチェックしておきたいところです。この機会に近くの店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。