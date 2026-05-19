ゲーミングPCセール開催中｜RTX 5090・5070 Ti搭載モデルが特価に

セブンアールジャパンは、5月21日に『2026/5/21 24時間限定セール』を実施する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で103,000円オフとなる。セールの開催期間は5月21日0時から23時59分までの24時間となっている。

本セールの目玉商品である「ZEFT R60P」は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載したハイエンドモデルだ。通常価格1,039,800円（税抜）のところ、103,000円引きの特価936,800円（税抜）で提供される。このモデルは、32GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを装備しており、パワフルなパフォーマンスが魅力だ。

さらに、「ZEFT Z56BG」と「ZEFT G62CG」も特価で販売される。「ZEFT Z56BG」は、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、48,000円引きの446,800円（税抜）で入手可能だ。「ZEFT G62CG」は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、25,000円引きの364,800円（税抜）で販売される。

購入は公式ウェブサイトから可能で、送料無料での提供となる。全10商品がセール対象であり、詳細はセール特設ページを参照してほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。