ゲーミングPCが最大12万円オフ！ RTX 5090搭載モデルも対象の24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、5月20日に「2026/5/20 24時間限定セール」を実施する。この日限りの特別セールで最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大120,000円オフで提供する。

セールの目玉商品には、「ZEFT G62CM」が含まれる。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを誇る。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを搭載し、ハイエンドユーザーの期待に応える仕様だ。通常価格1,169,800円（税抜）のところ、120,000円オフで1,049,800円（税抜）で提供される。

さらに、「SR-ar9-9360D/S9」も特価で提供される。このモデルは、AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサを搭載し、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDストレージが特徴だ。通常価格256,800円から13,000円引きの243,800円（税抜）となり、こちらも送料無料で購入可能である。

もう一つの注目モデル、「ZEFT R60GW」は、GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードを搭載し、64GBのDDR5メモリと1000GB SSDを備える。このモデルは通常567,800円のところ68,000円オフで、特価499,800円（税抜）で入手できる。このほかにも、合計10商品がセールの対象となる。

セールは5月20日0時から23時59分までの24時間限定で行われ、購入は特設ページから行うことができる。魅力的な価格と優れたハードウェア構成が揃うこの機会を見逃さないようにしたい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。