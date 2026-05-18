AMD Ryzen 7 7800X3D搭載「ZEFT R60AE」が11.8万円オフに

セブンアールジャパンは、5月19日に「2026/5/19 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大118,000円オフで提供される。

注目の商品として、AMD Ryzen 7 7800X3Dを搭載した「ZEFT R60AE」が挙げられる。通常価格1,137,800円（税抜）が、セール価格1,019,800円（税抜）で購入できる。また、「ZEFT G62AT」は29,000円の値引きで299,800円（税抜）となり、GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するなど、高性能ながら求めやすい価格設定が魅力だ。

この他にも、セールでは「ZEFT Z59F」が通常576,800円（税抜）のところ、57,000円オフの519,800円（税抜）で登場する。これらのモデルは全て送料無料で提供されるため、購入のハードルが一段と下がること間違いないだろう。

セールは5月19日0:00から23:59までの24時間限定で開催され、全10商品が対象となる。セール特設ページを訪れると、全てのセール商品と詳細情報を確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。