AMD Ryzen 7 7800X3D搭載「ZEFT R60AE」が11.8万円オフに

セブンアールジャパンは、5月19日に「2026/5/19 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大118,000円オフで提供される。
注目の商品として、AMD Ryzen 7 7800X3Dを搭載した「ZEFT R60AE」が挙げられる。通常価格1,137,800円（税抜）が、セール価格1,019,800円（税抜）で購入できる。また、「ZEFT G62AT」は29,000円の値引きで299,800円（税抜）となり、GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するなど、高性能ながら求めやすい価格設定が魅力だ。
この他にも、セールでは「ZEFT Z59F」が通常576,800円（税抜）のところ、57,000円オフの519,800円（税抜）で登場する。これらのモデルは全て送料無料で提供されるため、購入のハードルが一段と下がること間違いないだろう。
セールは5月19日0:00から23:59までの24時間限定で開催され、全10商品が対象となる。セール特設ページを訪れると、全てのセール商品と詳細情報を確認できる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります