ASUS ROG購入者に“007新作”プレゼント、RTX 50シリーズ向け大型キャンペーン始動

ASUS JAPANは、GeForce RTX 50シリーズを搭載したASUS/ROG製品を購入したユーザーに「007 First Light」のゲームコードをプレゼントする「007 First Light バンドルキャンペーン」を発表した。キャンペーン期間は5月13日から6月3日までとなる。

対象となる製品は、GeForce RTX 5060 Ti以上のビデオカード、デスクトップパソコン、及びGeForce RTX 5060 Laptop以上のノートパソコンである。これにより、最新のグラフィックス技術を活用して緊迫したスパイアクションの世界を存分に楽しむことができる。応募期間は5月13日から6月10日までで、購入後、専用応募サイトからゲームコードを手に入れることができる。

ASUSでは、ROG、ProArt、Noctua、TUF Gamingなどの製品がラインナップされており、それぞれの製品の特長やデザインに基づき選ぶことができる。また、各製品のキャンペーン適用により、NVIDIAのプラットフォームで特典を受けるには専用の手続きを要するため、公式サイトを参照することを推奨する。

なお、キャンペーンの特典は、クーポンコードが無くなり次第終了となるため、興味のある人は早めの購入が重要だ。この機会に、最先端のASUSテクノロジーでより深いゲーム体験を手に入れてほしい。