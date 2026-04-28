ASUS、ProArt第2世代モニター発売｜高色精度＆Mac連携が進化

ASUS JAPANは、クリエイター向けの新しいプロフェッショナルモニター「ProArt Display PA278QGV」と「ProArt Display PA248QFV」を4月30日に発売する。価格は、ProArt Display PA278QGVが44,820円、ProArt Display PA248QFVが29,520円で、これらのモデルは、全国の家電量販店およびECサイトで購入可能となる。

「ProArt Display PA278QGV」と「ProArt Display PA248QFV」は、いずれもCalman Verified認定を取得しており、業界最高水準の色精度（ΔE < 2）を実現する。サイズは前者が27型WQHD、後者が24.1型WUXGAであり、それぞれプロフェッショナル向けとして、豊かな色彩と広視野角を提供する。特に、MacBookとの親和性が高く、M Model-P3モードや輝度連動機能により、シームレスな連携を実現している。

本製品は高い拡張性を誇り、4つのUSBポートを備え、Thunderbolt 4やDisplayPort、HDMIなどの豊富なインターフェースを持つため、複数の周辺機器ともスムーズに連携が可能である。また、ProArt Display PA278QGVは最大120Hz、PA248QFVは最大100Hzのリフレッシュレートに対応し、滑らかな操作感を提供する。

ProArtシリーズは、色の再現性に優れ、特に写真編集や映像制作などの精密な作業に理想的な環境を整える。そして、MacBookとの親和性が極めて高く、カラーと操作の同期を強化し、緻密なクリエイティブワークをサポートする。この機会に、先進的なモニターを導入し、クリエイターとしての作業効率を飛躍的に向上させてみてはいかがだろうか。