ASUS、ROG新作ゲーミングキーボード2機種発表　8K対応「Azoth 96 HE Lite」登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドROG（Republic of Gamers）より、新たに2種のゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」と「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」を発表した。新製品は5月22日から発売される。

ホワイトのROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboardは、ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを採用し、高精度なキー入力を実現する。さらに、OLEDディスプレイを搭載し、8Kポーリングレートに対応している点が特筆される。1.47インチのOLEDではバッテリー残量やCPU温度を表示でき、3方向ノブとサイドボタンで設定が操作可能だ。

対して、ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboardは、ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチを搭載し、スムーズなタイピング体験を提供する。さらに、トライモード接続機能を備え、最大3台のデバイスに同時接続可能だ。2.4GHz RFモードを用いたROG SpeedNovaテクノロジーにより、低遅延で安定したゲームプレイを実現する。

どちらのキーボードも、最大限のカスタマイズ性を備えており、ユーザーは自らのスタイルに合わせたセットアップができる。