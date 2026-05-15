パソコンショップSEVEN、RTX 5090搭載ゲーミングPCなどを最大14.4万円値引き

セブンアールジャパンは、5月18日に「2026/5/18 24時間限定セール」を開催する。パソコンショップSEVENにて、ゲーミングPCやデスクトップPCが特別価格で提供される。

セールでは、主に3種類のPCが注目されている。まず、「ZEFT Z57X」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載したハイエンドモデルだ。このPCは、通常価格1,393,800円（税抜）から144,000円オフされ、セール価格1,249,800円（税抜）で提供される。

また、中級モデルとして「ZEFT Z59M」がラインナップされており、こちらはintel Core Ultra9-285Kプロセッサを搭載し、メモリは32GB DDR5を搭載する。通常価格397,800円（税抜）から29,000円オフの368,800円（税抜）で販売される。そして、「ZEFT R65XQ」は、AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載したモデルで、通常価格1,226,800円（税抜）から127,000円オフされ、1,099,800円（税抜）で購入可能だ。

いずれのモデルも送料無料で提供される他、詳細や購入方法に関しては特設ページで確認することができる。セールは5月18日0:00から23:59までの24時間限定で開催されるため、興味のある人はこの機会を逃さずに活用したい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。